Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Einbruch in Küchengeschäft/ Täter entwenden Tresor

Geldern (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagabend bis Freitagmorgen, 22. November 2019, unerlaubt Zutritt in ein Küchenstudio an der Zeppelinstraße. Die Täter schlugen zuerst die Scheibe eines Küchenfensters ein, das zu einer Wohnung im Firmengebäude gehört. Die Verbindungstür zwischen Wohnung und Küchenstudio hielt dem Versuch stand sie gewaltsam zu öffnen. Die Täter hebelten dann das Fenster der Kundentoilette auf und gelangten in den Verkaufsraum. Im Küchenstudio entwendeten sie einen Tresor und flüchteten mit diesem durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

