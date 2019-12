Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Einbruch in Praxis

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 13.12.2019, wurde in eine Praxis in Murg-Niederhof eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Praxisräumen. Hierzu benutzten sie eine Regentonne als Aufstiegshilfe. Im Empfangsbereich stahlen sie vorgefundenes Bargeld aus einer Kasse. Der Polizeiposten Laufenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen (Kontakt 07763 9288-0).

