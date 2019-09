Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte zerstören Wahlplakate zur Bürgermeisterwahl - Polizei sucht Zeugen

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 20. September und Samstag, 21. September beschädigten unbekannte Täter in Schönau mehrere Wahlplakate. Die Unbekannten rissen oder entfernten an mehreren Stellen des Ortes Wahlplakate eines parteilosen Bürgermeisterkandidaten von den Laternen, an denen diese befestigt waren. Anschließend warfen sie die Plakate in den nahegelegenen Bach. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern konnten bislang nicht erlangt werden, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

