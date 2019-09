Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entreißt Seniorin die Handtasche, wer kann Hinweise zum Täter geben?

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag lief eine 70-jährige Frau auf der Dämmelstraße in Richtung Gerbersruhstraße. Als sie in Höhe der Hausnummer 15 war, kam ihr ein bislang unbekannter Mann entgegengelaufen und entriss ihr die Handtasche.

Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Bachgasse/ Mühlgasse.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

ca. 23 bis 28 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, normale Statur, längere, schwarze lockige Haare, südländisches Aussehen, graue Kleidung, Jeans, Sonnenbrille

In der gestohlen Handtasche befanden sich 30 Euro Bargeld.

Zeugen des Vorfalls und oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wiesloch unter 06222 57090 in Verbindung zu setzen.

