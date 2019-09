Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Althütte-Sechselberg: Vorfahrt missachtet

8000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstagvormittag eine 62-jährige Autofahrerin. Die Nissan-Fahrerin fuhr gegen 11 Uhr von der Oststraße nach links in die Martin-Luther-Straße ein und stieß dabei mit einer vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrerin zusammen. Die beiden Autofahrerinne blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Winnenden: Auffahrunfall

Eine 72-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Donnerstag kurz vor 11 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Palmerstraße. An der dortigen Einmündung missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einem Mercedes zusammen. Der Mercedes-Fahrer verlor die Kontrolle und schleuderte danach gegen einen geparkten Pkw Dacia. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf ca. 20000 Euro.

Backnang: Radfahrer gestürzt

Ein unbekannter Autofahrer bog am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr von der Maubacher Straße in die Hohenheimer Straße ein. Weil sich der Verkehr zurückstaute, bremste der Autofahrer bis zum Stillstand ab. Ein entgegengekommener Pedelec-Fahrer machte zur Vermeidung eines Zusammenstoßes eine Vollbremsung. Hierbei stürzte der 39-jährige Radfahrer und verletzte sich dabei. Der Autofahrer fuhr weiter. Wer Hinweise zum geflüchteten Unfallbeteiligten geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell