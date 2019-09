Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus PKW - PKW zerkratzt - Glasscheibe an Schaukasten zerstört - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus PKW

Auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofes in der Blaufelder Straße wurde am Donnerstag zwischen 10:30 Uhr und 11:55 Uhr an einem PKW die Scheibe der Beifahrertür eingeworfen und anschließend aus dem Fußraum eine Einkaufstasche entwendet. In der Tasche befand sich ein Geldbeutel mit etwa 500 Euro Bargeld sowie eine EC-Karte und eine Versichertenkarte. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro, der Sachschaden auf ca. 500 Euro. Hinweise auf die Tat nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall am "Bullingereck"

Am Mittwoch um 15:25 Uhr musste eine 40-jährige BMW-Lenkerin am Zebrastreifen am "Bullingereck" in der Goethestraße anhalten. Ein nachfolgender 19-jähriger Mazda-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Oberrot: Glasscheibe an Schaukasten zerstört

Am Rathaus in der Rottalstraße wurde zwischen Freitagmittag und Montagmorgen an einem dortigen Schaukasten die Glasscheibe zerstört. Es entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von mindestens 200 Euro.

Ilshofen: PKW zerkratzt

Im Schmerachring wurde zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh die rechte Fahrzeugseite eines PKW Ford Fiesta zerkratzt. Kratzer konnten auf dem Kotflügel, der Beifahrertüre sowie am hinteren Radlauf festgestellt werden. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Sachbeschädigung erbittet der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall am "Scharfen Eck"

Am Donnerstag um 10:20 Uhr bremste eine 56-jährige Mazda-Lenkerin ihr Fahrzeug an einer Fußgängerampel, in der Stuttgarter Straße im Bereich des "Scharfen Eck", ab. Der nachfolgende 33-jährige Renault-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mazda auf. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Ilshofen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um 07:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Lenker eines PKW Seat die Kreisstraße 2605 von Eckartshausen in Richtung Großallmerspang. An einer dortigen Kreuzung wollte er die L2218 geradeaus überqueren. Hierzu hielt er zunächst an, übersah dann jedoch einen aus Richtung Arena Ilshofen heranfahrenden PKW Peugeot eines 65-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell