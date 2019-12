Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fußgänger wird auf der B 518 von Pkw erfasst - schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Schwere Kopfverletzungen hat sich ein Fußgänger in der Nacht zum Sonntag, 15.12.2019, bei einer Kollision mit einem Pkw auf der B 518 bei Wehr zugezogen. Gegen 02:30 Uhr war es zu dem schweren Verkehrsunfall zwischen Wehr und Öflingen gekommen. Der 27 Jahre alte Fußgänger ging nach derzeitigem Ermittlungsstand am rechten Straßenrand auf der unbeleuchteten Umgehungsstraße, als er von einem von hinten kommenden 58 Jahre alten Mercedes-Fahrer zu spät gesehen wurde. Der Mercedes traf den Fußgänger an der linken Körperseite. Mit einem Rettungshubschrauber kam der Schwerverletzte in eine Klinik in die Schweiz. Der Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro.

