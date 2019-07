Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Steinbach am Donnersberg (Donnersbergkreis) - Versuchter Einbruch in Pfälzerwaldvereins-Hütte

Steinbach am Donnersberg (Donnersbergkreis) (ots)

Zwischen Donnerstag, 18.07.2019 19:00 Uhr und Freitag, 19.07.2019 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in die PWV-Hütte in Steinbach zu gelangen. Die angegangenen Zugangsöffnungen hielten mehreren Aufhebelversuchen stand, so dass nicht in die PWV-Hütte eingedrungen wurde. Täter verließ/en die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die Räumlichkeiten der Hütte wurden von den Tätern nicht betreten, es wurde nichts entwendet.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell