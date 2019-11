Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Südbrookmerland - Diebstahl aus Vorgarten: Aus einem Vorgarten im Ritzweg, Moordorf, wurden von unbekannten Tätern diverse Dekorationsartikel entwendet. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Dienstag, 19.11.2019. Bei den Gegenständen handelt es sich vornehmlich um Gegenstände der Weihnachtszeit. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Ihlow - Kompressor entwendet: Von einem Betriebsgelände in Ihlow, Neuwolder Weg, wurde in der Nacht zu Freitag, 15.11.2019, von unbekannten Tätern ein Kompressor entwendet. Dabei handelt es sich um einen Anhänger mit entsprechendem Aufbau. Dieser wiegt ca. 2 Tonnen und hat das amtliche Kennzeichen AUR-E 1040. Das Oberteil ist gelb und der untere Teil des Anhängers schwarz. Der Wert wird auf 15.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Ihlow - Störung der Totenruhe: Unbekannte Täter entwendeten von einem Grab ein graufarbenes Herz aus Beton. Die Tat ereignete sich zwischen dem 13.11.2019 und 15.11.2019. Das Grab befindet sich in Bangstede auf dem Friedhof an der Loogstraße. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Wiesmoor - Unfall mit Rindern: In Wiesmoor, Ortsteil Voßbarg, kam es am Montag, 18.11.2019, gegen 23.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 436. Ein 24-jähriger LKW-Fahrer fuhr in Richtung Strackholt, als plötzlich drei Rinder die Straße überquerten. Diese wurden vom Sattelzug erfasst und verstarben noch an der Unfallstelle. Der 24-jährige blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren die Rinder von einer Weide entwichen. Der Schaden wird insgesamt auf 8.000,- EUR geschätzt.

