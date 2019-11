Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Vereinsheim/Korrektur der Tatzeit

Landkreis Wittmund (ots)

Friedeburg - Einbruch in Vereinsheim / Korrektur der Tatzeit: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag, 16.11.2019, in ein Vereinsheim in Friedeburg, Friedeburger Hauptstraße, ein. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und waren durch dieses in das Gebäude eingestiegen. Behältnisse wurden von ihnen geöffnet und durchsucht. Über erlangtes Diebesgut konnten noch keine Hinweise erlangt werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

