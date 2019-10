Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Taschenlampe auf Auto geworfen

Haselünne (ots)

Am Samstagabend ist es auf der Bödikerstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Ein etwa 40 bis 50 Jahre alter, circa 1,90 Meter großer Mann in dunkler Kleidung war dort gegen 21.30 Uhr mit seinem Hund spazieren. In Höhe der Einmündung zum Beesgraben warf er unvermittelt eine Taschenlampe gegen ein entgegenkommendes, mit fünf Personen besetztes Auto. Bei dem Hund des Mannes handelte es sich um einen weißbraunen Mischling mit einem grün leuchtenden Halsband. Am Auto entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

