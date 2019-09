Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ennepetal (ots)

Am 27.09.2019, um 08:35 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Wuppertaler mit seinm Pkw, VW Passat, die Milsper Straße in Fahrtrichtung Voerde. An einem dortigen Bahnübergang bremste er sein Fahrzeug ab. Eine direkt hinter ihm fahrende 44-jährige Ennepetalerin konnte mit ihrem Pkw, Opel Mokka, nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Der Wuppertaler wird leicht verletzt und mittels RTW vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

