Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau bei Unfall schwer verletzt

Übach-Palenberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (6. September), gegen 10.50 Uhr auf der Straße Zweibrüggen ereignete, wurde eine 46-jährige Frau aus Baesweiler schwer verletzt. Sie war mit ihrem Pkw Daimler auf der Straße Zweibrüggen aus Richtung Wurmtalstraße kommend in Richtung Alte Aachener Straße gefahren. Als ein Tier die Fahrbahn kreuzte, wich sie nach rechts aus und prallte gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Renault. Durch den Aufprall wurde das parkende Fahrzeug mehrere Meter vorwärts auf den Gehweg geschoben. Das Fahrzeug der Baesweilerin überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ersthelfer halfen der Frau aus dem Pkw und versorgten sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Die 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verbleiben musste. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell