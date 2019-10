Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Öffentlichkeitsfahndung nach Serie von Sachbeschädigungen

Surwold (ots)

Nachdem es zwischen April und Oktober in Surwold zu zahlreichen Sachbeschädigungen an öffentlichen Gebäuden gekommen ist, sucht die Polizei auf dem Hümmling nun mit dem Bild einer Überwachungskamera nach dem Täter. Der abgebildete Mann steht in Verdacht, in elf Fällen Scheiben des Surwolder Rathauses eingeworfen zu haben. Außerdem kommt er für fünf weitere Sachbeschädigungen an sonstigen Einrichtungen der Gemeinde Surwold als Täter infrage. Hinweise zu der abgebildeten Person werden unter der Rufnummer (05952)93450 bei der Polizei Sögel entgegengenommen.

