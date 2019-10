Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191002-2: Fünffache Sachbeschädigung an abgestellten Pkw - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte zerkratzten die Autolacke. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 14:00 Uhr zerkratzten Unbekannte am Dienstag (01. Oktober) die Lacke von fünf abgestellten Autos, die in der Straße "Rauschgraben" abgestellt waren. Die Kratzer erstrecken sich von den hinteren Türen bis zu den vorderen Türen. Der Gesamtsachschaden liegt bei etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 bei der Polizei zu melden. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell