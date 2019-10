Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191002-1: Parfümierter Einbrecher floh - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine Zeugin sah den Mann nach vollendeter Tat im Hausflur des Mehrfamilienhauses und informierte die Polizei.

Die Zeugin (29) kehrte am Dienstag (01. Oktober) nach einem Spaziergang um 08:40 Uhr an ihre Wohnanschrift in der Stiftsstraße zurück. Im Hausflur begegnete sie einem unbekannten Mann, der mit bepackten Armen das Haus verließ. An der Nachbarwohnung bemerkte die Zeugin die offenstehende Wohnungstür und informierte die Polizei. Die Beamten stellten zusammen mit dem hinzugerufenen Geschädigten fest, dass zwar seine Wohnung gewaltsam geöffnet, jedoch augenscheinlich nichts durchwühlt worden war. Ob und was entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An einer weiteren Wohnungstür fanden die Beamten ebenfalls Hebelspuren.

Der Unbekannte ist 180 bis 185 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er ist 40 bis 50 Jahre alt und war mit einer schwarz-grauen Jacke, einer schwarzen Wollmütze und Wanderstiefeln bekleidet. Auffällig war sein starker Parfümgeruch.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



