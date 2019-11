Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Verkehrsunfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Friedeburg - Verkehrsunfallflucht: Auf der Heseler Straße in Reepsholt ist es am Freitag, 15.11.2019, gegen 07.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war mit seinem PKW, in Fahrtrichtung Friedeburg, innerhalb einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ihm entgegen kam ein PKW Peugeot. Die jeweiligen Außenspiegel stießen gegeneinander, so dass zumindest der Spiegel am Peugeot zerstört wurde. Der Unfallverursacher hielt nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund, 04462/9110, zu melden.

