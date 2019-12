Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut/Breisgau-Hochschwarzwald: Automatenknacker festgenommen - für mindestens 14 Taten verantwortlich - aufmerksame Bürgerin verständigt Polizei

Freiburg (ots)

Ein Automatenknacker konnte aufgrund eines Anrufs einer aufmerksamen Bürgerin in der Nacht zum Samstag, 14.12.2019, in einem Ortsteil von Weilheim festgenommen werden. Der 24 Jahre alte Tatverdächtige dürfte für mindestens 14 gleichgelagerte Straftaten in den Landkreisen Waldshut und Breisgau-Hochschwarzwald in Betracht kommen. Kurz nach Mitternacht hatte die Zeugin den Tatverdächtigen in Nöggenschwiel beobachtet, wie sich dieser an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Bei Eintreffen der ersten Streife dort war der Mann verschwunden. Einer zweiten anrückenden Streife fiel in der Nähe ein Auto auf, das gestoppt wurde. Am Steuer saß der Tatverdächtige. In Auto fand sich Einbruchswerkzeug. Bei folgenden Durchsuchungsmaßnahmen konnte noch weiteres Beweismittel beschlagnahmt werden. Der Tatverdächtige räumte in seiner Vernehmung rund 15 Automatenaufbrüche ein. Die Ermittlungen sind noch nicht angeschlossen. Der Tatverdächtige wurde wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell