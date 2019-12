Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizei beleidigt - Zeugen gesucht; 2,7 Promille um 14.30 Uhr; ...und nochmal 4 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Polizei beleidigt - Zeugen gesucht

Nach den bewussten, gewollten, wiederholten und lautstark geäußerten Beleidigungen von Polizeibeamten sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Unter diesen Zeugen sind noch Passanten, welche die Beleidigungen auch gehört haben und die Beamten darauf ansprachen. Da es jedoch zunächst darum ging, die davoneilenden Personen zu identifizieren, konnten die Beamten nicht alle Personalien dieser Zeugen festhalten. Die Fahndung nach den Beleidigern war erfolgreich. Die vier jungen Männer im Alter von 17 bis 26 Jahren müssen sich demnächst wegen ihres Verhaltens verantworten. Der Vorfall war am Sonntag, 01. Dezember, um kurz nach 01 Uhr in der Oberstadt beim Schuhmarkt. Die Polizei bittet die weiteren, namentlich noch nicht bekannten Zeugen sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Niedereisenhausen - 2,7 Promille um 14.30 Uhr

Mit laut Alkotest mehr als 2,7 Promille war ein 59 Jahre alter Mann am Mittwoch, 04. Dezember, um 14.30 Uhr im Kreisverkehr am Kaufpark Steffenberg in einen Verkehrsunfall verwickelt. Bei dem Unfall gab es zwei leicht Verletzte und einen Gesamtschaden in Höhe von nach ersten Schätzungen mindestens 27.000 Euro. Der alkoholisierte Fahrer fuhr mit seinem Kleintransporter nach Zeugenaussagen offenbar ungebremst in den Kreisverkehr ein und prallte mit dem im Kreis fahrenden, vorfahrtberechtigten VW Multivan zusammen. Von der Kollision nach rechts von der Straße abgewiesen, stieß der Transporter noch gegen einen auf der Ausstellungsfläche eines Betriebs abgestellten Traktor. Am Transporter entstand ein erheblicher Frontschaden, am Multivan ein massiver Schaden auf der Beifahrerseite und am Traktor ein Schaden am Tank und dem Einstieg zur Fahrerkabine. Nur der Traktor blieb fahrbereit. Die beiden anderen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben dem 59 Jahre alten Fahrer erlitt auch der 48 Jahre alte Fahrer des Multivans leichte Verletzungen. Beide konnten nach den Untersuchungen das Krankenhaus wieder verlassen. Aufgrund des festgestellten Alkoholgenusses veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Neustadt - Unfallflucht in der Marburger Straße

Der Schaden ist hinten rechts und erstreckt sich vom Radkasten am hinteren rechten Kotflügel bis hin zur ebenfalls noch beschädigten Stoßstange. Die Höhe des Schadens liegt bei mindestens 1500 Euro. Der betroffene schwarze Citroen DS 3 parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 04. Dezember, zwischen 06 und 09 Uhr, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Anwesens Marburger Straße 41 (B 454). Hinweise auf ein unfallverursachendes Auto liegen bislang nicht vor. Wer hat den Unfall gesehen oder gehört und kann etwas zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer sagen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Unfallflucht im Parkhaus

Der vorne rechts leicht beschädigte weiße VW Tiguan parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 05. Dezember, zwischen 07.35 und 08.30 Uhr im Parkhaus am Erlenring. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Die Spuren deuten auf eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver durch ein wohl blaues Fahrzeug hin. Weitere Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Runzhausen - Spiegelkollision im Begegnungsverkehr

Für die 48 Jahre alte Fahrerin eines weißen Mercedes mit LDK-Kennzeichen ging alles viel zu schnell. Deshalb konnte sie auch keine Hinweise auf das entgegenkommende Auto geben, mit dem es zum Zusammenstoß kam. Am Mercedes entstanden ein Spiegelschaden. Der Unfall auf der Bundesstraße 453 zwischen Gladenbach und Runzhausen war am Donnerstag, 05. Dezember, um 16.20 Uhr. Die Mercedesfahrerin war unterwegs nach Runzhausen. Nach ihren Angaben herrschte in nach Runzhausen relativ viel und in die Gegenrichtung eher wenig Verkehr. Das entgegenkommende Auto kam von der eigenen Fahrspur ab in den Gegenverkehr. Beim Vorbeifahren kam es trotz des Ausweichversuchs zur Berührung der Spiegel. Wer hat die Verkehrssituation noch bemerkt? Wer war zur Unfallzeit hinter dem Daimler unterwegs nach Runzhausen, hat den Unfall gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Breidenbach - Lastwagen überfuhr Leitpfosten und Hinweistafel

Aufgrund der am Unfallort gefundenen Teile einer Frontbeleuchtung und eines Radlaufs geht die Polizei davon aus, dass ein Lastwagenfahrer den Unfall verursachte. Der Fahrer kam vor Freitag, 06. Dezember, 04.25 Uhr, die genaue Unfallzeit steht nicht fest, auf der Fahrt von Breidenbach nach Niederdieten aus unbekannten Gründen von der Bundesstraße 253 ab, überfuhr einen Leitpofsten und riss ein Hinweisschild samt Fundament aus der Verankerung. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt mindestens 1600 Euro. Weitere Hinweise zu dem verursachenden Lastwagen gibt es bisher nicht. Wo steht ein seitdem 06. Dezember an der vermutlich vorderen rechten Seite an der Beleuchtung frisch unfallbeschädigter Lastwagen? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

