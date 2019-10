Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Bachelorstudiengang an der Polizeiakademie Niedersachsen erneut akkreditiert - Studium erfüllt Qualitätskriterien ohne Auflagen

(Nienburg) Nach umfangreichen akademieinternen Vorarbeiten ist es nun offiziell: Der Bachelorstudiengang an der Polizeiakademie Niedersachsen wurde erneut ohne Auflagen akkreditiert. Das umfangreiche Verfahren hatte bereits im zweiten Halbjahr 2018 begonnen und führte über eine im Frühjahr erfolgte zweitägige Vorort-Begutachtung durch eine hochrangige Gutachtergruppe, die den Bachelorstudiengang "Polizeivollzugsdienst B.A." der Polizeiakademie auf Herz und Niere geprüfte, letztendlich zur Vorlage aller Unterlagen beim unabhängigen Akkreditierungsrat.

Ende September 2019 erhielt der Direktor der Polizeiakademie, Carsten Rose, dann die erfreuliche Nachricht des Akkreditierungsrates, dass die Akademie die beantragte Programmakkreditierung für ihren Bachelorstudiengang erfolgreich gemeistert hat. "Damit sind wir meines Wissens bundesweit die erste polizeiliche Bildungseinrichtung, die sich nach Änderung des Akkreditierungsverfahrens (Ende 2018) erfolgreich dieser umfassenden externen Qualitätskontrolle gestellt hat", so Carsten Rose. Ein solches Akkreditierungsergebnis in einer Zeit zu erreichen, in der die Akademie parallel mit den besonderen Herausforderungen einer Verdoppelung der Studierendenzahlen und den damit verbundenen erheblichen personellen und logistischen Aufwuchs befasst ist, bezeichnet Rose als Resultat einer geschlossenen Mannschaftsleitung. Daher geht sein Dank auch an alle diejenigen, die innerhalb der Akademie aber auch unterstützend zum Beispiel im Innenministerium dazu beigetragen haben.

Dass die Akademie mit ihrem Qualifizierungskonzept für den niedersächsischen Polizeinachwuchs auf dem richtigen Weg ist, lässt sich eindrucksvoll im Resümee des Gutachterberichts erkennen. Darin wird von einer "sehr durchdachten Verknüpfung der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen mit den berufsbezogenen Kompetenzen" gesprochen. "Hier liegt nach Einschätzung der Gutachter eine hervorzuhebende Stärke der Polizeiakademie" heißt es weiter. "Die Besonderheiten der polizeilichen Studiengänge (...) werden von der Polizeiakademie vorbildlich umgesetzt und finden von Beginn bis Ende des Studiums besondere Berücksichtigung. Es gelingt eine sehr gute Verzahnung der wissenschaftlichen Orientierung der Lehre mit den berufspraktischen Erfordernissen, in deren Entwicklung die Studierenden in verschiedenen Formen aktiv einbezogen werden und die regelmäßig mit der Praxis evaluiert und weiterentwickelt werden. Insgesamt (...) wurde dem Gutachtergremium ein geschlossenes Studienkonzept beschrieben, das diese besonderen Charakteristika vollumfänglich und unter Beachtung aller Notwendigkeiten sehr gut berücksichtigt."

"... Insgesamt war das Gutachtergremium von dem Engagement der Lehrenden, der vorbildlichen Organisation und der hohen Motivation der Studierenden sehr angetan."

Die Anforderungen an den Polizeiberuf werden zunehmend komplexer und vielfältiger. Dem trägt die Polizeiakademie mit dem akkreditierten Studiengang Rechnung. An den drei Standorten der Polizeiakademie Niedersachsen (Nienburg, Hann. Münden und Oldenburg) werden aktuell mehr als 3.800 junge Kommissaranwärterinnen und -anwärter über das dreijährige Bachelorstudium auf den Polizeiberuf vorbereitet. Der Studiengang wurde mit Gründung der Polizeiakademie Niedersachsen 2007 für zunächst 5 Jahre akkreditiert. Die erste Reakkreditierung erfolgte 2012 dann für 7 Jahre. Die nun erfolgte Akkreditierung gilt für weitere 8 Jahre, also bis zum 30.09.2027. Die Akkreditierungsurkunde wird am Studienort in Nienburg neben den ersten beiden Urkunden Ihren würdigen Platz finden.

