Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Unfall unter Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots)

Am Sonntag 15.12.2019 gg. 22:11 Uhr kollidierte ein 60jähriger Pkw-Fahrer in der Hauptstraße in Eichstetten mit zwei ordnungsgemäß geparkten Pkw. Die Ursache hierfür stellte die eingesetzte Polizeistreife des Polizeireviers Breisach schnell fest. Laut Atemalkoholtest war der Fahrzeugführer mit über 2,7 Promille deutlich alkoholisiert. Dessen Führerschein wurde einbehalten, was folgt ist eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg.

