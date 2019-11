POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Rotenburg- Ein Rotenburger Pkw-Fahrer parkte sein Fahrzeug einen Audi A3, grau im Zeitraum vom Montag (25.11.) bis Mittwoch (27.11.) ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Adalbert-Stifter-Straße. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung an der Stoßstange vorne links fest. Der Schaden beträgt circa 800 Euro. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Unfallflucht - Fahrerin ermittelt, Alkohol im Spiel?

Wildeck-Obersuhl- Am Donnerstag (28.11.), gegen 15:40 Uhr parkte eine Wildecker Pkw-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eisenacher Straße vorwärts ein. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Dippach wollte rechts neben der Fahrerin eine Parkbucht nutzen und ebenfalls vorwärts einparken. Während des Einparkens des Dippachers fuhr die Fahrerin plötzlich zurück und kollidierte mit dem Pkw. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugen konnte die Verursacherin ermittelt werden. Da sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.700 Euro.

