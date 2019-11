Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Diebstahl

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Kläranlage

Heringen - Herfa - In der Zeit von Mittwoch (27.11.) bis Donnerstag (28.11.) brachen Unbekannte in das Gebäude der Kläranlage in Herfa ein. Die Täter schlugen zwei Fensterscheiben ein und durchsuchten das Gebäude. Sie stahlen einen Feuerlöscher. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 430 Euro.

Pflanzensamenautomat gestohlen

Bad Hersfeld - In der Nacht von Mittwoch (27.11.) auf Donnerstag (28.11.) stahlen Unbekannte einen Pflanzensamenautomaten, welcher im Bereich der Hutweide aufgestellt und an einer Mauer befestigt war. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 500 Euro.

In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Bad Hersfeld - Am Mittwochnachmittag (27.11.) brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Lax" ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Wohnung. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

