Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kein Diebesgut bei Wohnungseinbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Kein Diebesgut bei Wohnungseinbruch

GREBENHAIN. Im Ortsteil Metzlos drangen Unbekannte am Dienstag (26.11.), zwischen 6:30 Uhr und 18 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Metzlos-Gehaager Straße ein. Dabei verschafften sich die Täter über ein Terrassenfenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell