POL-OH: Fahrrad gestohlen - Unfall mit hohem Sachschaden

Fahrrad gestohlen

FULDA. Unbekannte stahlen am Mittwochvormittag (27.11.) in der Straße "Bonifatiusplatz" ein rotes Mountainbike "Mercury/Aero" im Wert von rund 100 Euro. Das Fahrrad hat eine schwarze Federgabel und stand zur Tatzeit an einem Fahrradständer der Tourist-Information.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit hohem Sachschaden

HÜNFELD. Bereits am Samstagnachmittag (23.11.) kam es auf der L3176 in Höhe Rimmels zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 19.000 Euro.

Gegen 15:20 Uhr wollte ein 67-Jähriger aus Nüsttal die Kreuzung an der L3176 von Hofaschenbach kommend nach Rimmels überqueren. Dabei übersah er offensichtlich einen 20-Jährigen aus Hofbieber. Dieser befuhr die bevorrechtigte L 3176 mit seinem Pkw aus Richtung Morles kommend. Der 20-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

