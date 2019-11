Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3172, Gemarkung Heringen

Bad Hersfeld (ots)

Am 27.11.2019, gegen 19:35 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem PKW BMW die L3172 von Dippach kommend in Richtung Leimbach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Böschungswall, überschlug sich mehrmals und blieb auf der Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer wurde durch ein Seitenfenster aus dem PKW geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist von einem Alleinunfall auszugehen. Im Einsatz waren neben dem DRK die Feuerwehr Heringen. Sachschaden: 2000.- Euro. Hinweise zum Verkehrsunfall bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621-9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de (Onlinewache)

