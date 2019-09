Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: An Kreuzung Vorfahrt missachtet - Eine Verletzte

Hemsbach (ots)

Eine 80-jährige Peugeot-Fahrerin wurde am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Beethovenstraße/B3 leicht verletzt. Die Autofahrerin war gegen 10:30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der B3 in Richtung Weinheim unterwegs. An der Einmündung nahm ihr ein 83-jähriger VW-Fahrer, der von der Beethovenstraße in den Einmündungsbereich eingefahren war, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden, wobei sich die Peugeot-Fahrerin leichte Verletzungen zuzog. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Die beiden PKW wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

