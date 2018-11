POL-MK: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Iserlohn (ots) - Am 11.11.2018, gegen 16.24 Uhr, befuhr ein nach Zeugenaussagen anthrazitfarbener PKW die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hohenlimburg. In Höhe der Haus Nr. 104 prallte der PKW mit seinem rechten Außenspiegel gegen die hintere linke Tür eines am Fahrbahnrand geparkten PKW, die zu diesem Zeitpunkt leicht geöffnet war, da die Berechtigte gerade ihr Kind auf dem Rücksitz anschnallte. Bei dem Zusammenstoß riss der rechte Außenspiegel des Unfallverursachers ab. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Anhand des zurückgebliebenen Spiegels sucht die Polizei nun einen daytona-grauen Audi A 6 in allen Bauformen (Limousine, Avant, Allroad) ab Baujahr 2016. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-7106 oder 9199-0) in Verbindung zu setzen.

