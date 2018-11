POL-MK: Wohnungseinbruch und Diebstahl aus PKW gescheitert

Meinerzhagen (ots) - Im Zeitraum vom 05.11.2018 bis zum 10.11.2018 kam es in der Bomme zu einem Einbruchsversuch in ein Haus. Unbekannte Täter versuchten vergeblich, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch stand. Es entstand Sachschaden. Am 08.11.2018 versuchten unbekannte Täter einen grauen Audi A4 auf einem Parkplatz an der Lindenstraße aufzubrechen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen (Tel.:9099-0) entgegen.

