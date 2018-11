POL-MK: Versuchter Einbruch - Diebstahl aus PKW

Plettenberg (ots) - Am 10.11.2018 , in der Zeit von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr, kam es in der Berliner Straße in einem Mehrfamilienhaus zu einem versuchten Einbruch. Unbekannte Täter versuchten vergeblich, eine Wohnungseingangstür aufzuhebeln. Die Tür gab jedoch nicht nach. Es entstand Sachschaden. Am 10.11.2018 wurde in der Zeit von 12.45 Uhr bis 14.15 Uhr, ein auf einem Parkplatz in der Waskebieke abgestellter VW Polo, Farbe blau, auf unbekannte Art und Weise geöffnet. Ein auf dem Beifahrersitz liegender JBL Bluetooth-Lautsprecher wurde entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg (Tel.: 9099-0) entgegen.

