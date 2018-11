POL-MK: Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Neuenrade (ots) - Am 10.11.2018, gegen 22.20 Uhr, steckten Unholde zwei Altkleidercontainer am Wieser Weg an. Durch den Brand wurden die Container beschädigt und zudem verbrannte die innenliegende Kleidung. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

