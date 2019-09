Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec-Fahrerin kommt alleinbeteiligt zu Fall - Einlieferung ins Krankenhaus

Wiesloch (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung kam während einer Einsatzfahrt am Dienstag, gegen 11:15 Uhr, in der Gerbersruhstraße zu einer gestürzten Radfahrerin. Neben zwei Personen, die gerade der Frau aufhalfen, eilten ihr auch die Beamten zu Hilfe. Es stellte sich heraus, dass die 78-jährige Frau zuvor auf ihr E-Bike aufsteigen und losfahren wollte, sich dabei aber wohl der Lenker verdreht hatte. Die Frau war zu Boden gestürzt und zog sich dabei Verletzungen im Hüftbereich zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

