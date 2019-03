Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Alkoholisierte Fahrzeugführer verursachten Verkehrsunfälle

Ludwigslust- Parchim (ots)

Am Wochenende haben auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim zwei alkoholisierte Autofahrer Verkehrsunfälle verursacht. Ein Dritter wurde unter erheblicher Alkoholeinwirkung aus dem Verkehr gezogen.

So war ein mit zwei Personen besetzter PKW am Sonntagmorgen auf der B 5 bei Vellahn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die beiden Insassen blieben unverletzt, beim 18-jährigen Fahrer hat die Polizei einen Atemalkoholwert von 1.11 Promille gemessen. Am PKW entstand Totalschaden.

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei in Tewswoos (Vielank) ein Kleintransporter gemeldet, der von der Fahrbahn abkam, einen Zaun durchbrach und in einem Vorgarten zum Stehen kam. Am Unfallort traf die Polizei auf zwei alkoholisierte und unverletzte Fahrzeuginsassen, deren Atemalkoholtests mit 1,35 bzw. 1,85 Promille positiv ausfielen. Da vor Ort nicht eindeutig geklärt werden konnte, welcher von den beiden Männern am Steuer des Fahrzeuges gesessen hat, wurde der Kleintransporter zur kriminaltechnisch Untersuchung sichergestellt. Zugleich nahm die Polizei eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Straßenverkehr auf.

Trunkenheit im Straßenverkehr wird auch einem 58-jährigen Autofahrer vorgeworfen, der von der Polizei am Sonntagmittag in Lübz kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 3,27 Promille fest. Daraufhin wurde der Fahrer zur Blutprobenentnahme gebracht, zudem stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher.

