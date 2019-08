Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Entdeckung weiterer Cannabispflanzen auf Wangerooge (FOTO) - aus der offenbar sensibilisierten Bevölkerung gehen weitere Hinweise bei der Polizei ein

Wilhelmshaven (ots)

wangerooge. In der letzten Presseveröffentlichung über die Cannabispflanzen in den beiden Maurerkübeln bat die Polizei die Bevölkerung, sich bei weiteren Auffälligkeiten, an die Polizei zu wenden. Dieser Bitte kam man nach, so dass sich weitere Zeugen meldeten, um der Inselpolizei die Entdeckung weiterer Pflanzen auf der Nordseeinsel Wangerooge mitzuteilen.

U.a. wurden weitere 25 Pflanzen gefunden (FOTO), dazu noch geringe Mengen 'rauchfertiges' Haschisch und Marihuana. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Nach wie vor bittet die Polizei bei sachdienlichen Angaben bzw. verdächtigen Beobachtungen um Mitteilung unter der Rufnummer 04469/205.

