Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Kosmetika in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht zum 01.08.2019 vergaß eine Mitarbeiterin einer Apotheke in der Posener Straße einen Werbeständer mit überwiegend Sonnencremes über Nacht hereinzustellen. Am nächsten Morgen wurde der Diebstahl von den Cremes festgestellt, der Werbeständer blieb am Ort stehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

