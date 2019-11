Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipostens Neuhof

Neuhof (ots)

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle Am 27.11.19, gegen 17:25 Uhr, befuhr ein schwarzer Renault Master, die L 3181 von Rommerz in Fahrtrichtung Hauswurz. Im dortigen Kurvenbereich kam dem Fahrer ein heller Kleinbus oder ebenfalls ein Sprinter entgegen. Das entgegenkommende Fahrzeug streifte den Renault Master auf dessen linken Seite, so dass der Außenspiegel des Renault und die Außenscheibe der Fahrertür beschädigt wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Neuhof. Der Schaden an dem Renault Master beträgt ca. 800 Euro. Hinweise zu dem Unfall bitte an den Polizeiposten Neuhof unter Telefonnummer 06655-96880 oder jede andere Polizeidienststelle.

