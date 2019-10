Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

Sprockhövel (ots)

Am Montag löste gegen 16.15 Uhr eine Brandmeldeanlage in der vom-Stein-Straße aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sprockhövel bei der Begehung des Gebäudes kein Feuer feststellen. So wurde der Einsatz gegen 17.00 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell