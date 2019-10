FW-EN: Busfahrer bei Unfall von Linienbus eingeklemmt

Feuerwehr Sprockhövel

Am Montag verunfallte gegen 16.15 Uhr ein Linienbus auf der Wittener Straße. Der Bus kollidierte dabei in einer Linkskurve frontal mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall so stark verformt, dass der Busfahrer in dem Fahrzeug eingeklemmt wurde und sich nicht mehr befreien konnte. Während des Unfalles befanden sich zwei Kinder im Bus. Diese wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während dessen verschafft sich die Feuerwehr mit schwerem Gerät Zugang zum Busfahrer. Nachdem dieser vom Fahrersitz befreit worden war, wurde er mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzende war um 18.50 Uhr. Von der Feuerwehr waren 12 Fahrzeuge sowie 46 Einsatzkräfte vor Ort.

