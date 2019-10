Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zur vom-Stein-Straße gerufen. Dort hatte in einem Firmengebäude die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bei der Begehung der Räumlichkeiten konnten die Einsatzkräfte kein Feuer feststellen, so dass gegen 18.00 Uhr der Einsatz beendet werden konnte.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Sprockhövel

Pressestelle

Matthias Kleineberg

Telefon: 02339 917 387

E-Mail: matthias.kleineberg@feuerwehr-sprockhoevel.de

www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell