Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Raub auf Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle in der Mahdentalstraße in Sindelfingen am frühen Mittwochmorgen ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen den noch unbekannten Täter. Dieser hatte den Verkaufsraum gegen 03.10 Uhr betreten, während die allein anwesende 29 Jahre alte Angestellte gerade mit Staubsaugen beschäftigt war. Zunächst nahm diese den Täter aufgrund dessen gar nicht wahr. Erst als der Unbekannte unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld von der Frau forderte, wurde sie auf ihn aufmerksam. Die Angestellte öffnete nun die Kasse und übergab dem Täter Scheingeld in etwa dreistelliger Höhe. Im Anschluss flüchtete der Räuber. Er soll zwischen 20 und 30 Jahren alt sein und sprach schlecht Deutsch. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Oberteil, schwarzen Hosen und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle. Seine linke Hand war mit einem weißen Verband bandagiert. Ein schwarzes Tuch diente um sein Gesicht zu maskieren. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031/13-00 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell