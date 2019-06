POL-LB: Ludwigsburg: Lkw beschädigt vier Pkw; Remseck am Neckar: Überholer verursacht Unfall und flüchtet; Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg: Lkw beschädigt vier Pkw

Ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro und fünf beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der B27 ereignet hat. Aufgrund starken Verkehrsaufkommens kam es um 14.45 Uhr kurz vor dem Ortseingang Ludwigsburg zu einem Rückstau, weshalb sich die Fahrzeuge nur mit Schrittgeschwindigkeit fortbewegten. Ein 70-jähriger Lkw-Fahrer war vermutlich kurz eingenickt, fuhr auf den vorausfahrenden VW Touran eines 56-Jährigen und schob diesen auf einen Honda und einen VW auf. Der Lkw kam kurzzeitig zum Stillstand, beschleunigte dann noch einmal und schob alle beteiligten Pkw auf den Audi eines 43-Jährigen. Der VW Touran wurde teilweise die Böschung hinab geschoben und musste mit einem Hebekran geborgen werden. Der Honda war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Der 56-jährige Fahrer des VW Touran zog sich leichte Verletzungen zu.

Remseck am Neckar: Überholer verursacht Unfall und flüchtet

Am Dienstag befuhr ein bislang Autofahrer die L1100 in Richtung Marbach. Bei unklarer Verkehrslage überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Aufgrund dieses Überholvorgangs musste der entgegenkommende, in Richtung Remseck-Hochberg fahrende 50-jährige Fahrer eines Opel eine Vollbremsung einleiten. Der hinter ihm fahrende 31-jährige BMW-Fahrer fuhr dem Opel auf. Der Unbekannte sowie der von ihm überholte Autofahrer fuhren weiter in Richtung Marbach. Von beiden ist nichts weiter bekannt. Am Pkw Opel entstand ein Schaden von 6.000 Euro; der am BMW beläuft sich auf 2.500 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 07154/13130 bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Fahrzeugen machen können, sich zu melden.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Mit leichten Verletzungen musste ein 57-jähriger Radfahrer am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er um 16.30 Uhr in der Stuttgarter Straße in einen Unfall verwickelt war. Ein 54-jähriger Opel-Fahrer befuhr die B27 in Fahrtrichtung Stuttgart und übersah die rote Ampel. Der Radfahrer überquerte die Kreuzung auf dem Radweg aus der Friedrich-Ebert-Straße kommend bei Grün. Der Opel-Fahrer realisierte den Fahrradfahrer erst im Moment des Zusammenstoßes. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro.

