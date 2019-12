Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrspolizei kontrollierte Autofahrer auf Gurt -und Handyverstöße

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 16.12.2019, kontrollierten die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Gemeindevollzugsdienst Freiburg in der Zähringerstraße / Hornusstraße schwerpunktmäßig die Gurtmoral der Autofahrer und die missbräuchliche Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

Innerhalb von drei Stunden wurden fünfunddreißig Pkw-Fahrer bzw. Mitfahrer wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt kontrolliert und mussten ein Verwarnungsgeld von dreißig Euro bezahlen.

Bemerkenswert war auch die Uneinsichtigkeit vieler Verkehrsteilnehmer zum Thema Gurt, sodass die Polizisten und Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes etliche verkehrserzieherische Gespräche führen mussten und Aufklärungsarbeit leisteten.

In einem Fall wurden die kontrollierenden Polizeibeamten durch den Betroffenen sogar persönlich beleidigt, weshalb eine Strafanzeige wegen Beleidigung gefertigt wurde.

Während dem Kontrollzeitraum fielen auch zehn Autofahrer auf, die während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzten. Dieser Verstoß kostet hundert Euro und einen Punkt in Flensburg.

Die Polizei und der GvD Freiburg raten:

Lassen Sie sich während der Fahrt nicht ablenken. Deshalb "Finger weg vom Handy". Laut einer Studie der Technischen Uni Braunschweig reduziert das Schreiben von SMS die Aufmerksamkeit um 70 Prozent, das Telefonieren um 62 Prozent. Zwei Sekunden Ablenkung bei Tempo 50 bedeuten mehr als 27 Meter "Blindflug".

