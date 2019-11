Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Betrug zum Nachteil eines Taxifahrers

Brey (ots)

Ein Taxifahrer beförderte einen Fahrgast am 22.11.2019 um ca. 00:50 Uhr in die Alte Straße in Brey. Als der Mann gebeten wurde seine Fahrt zu bezahlen, gab dieser an, dass er nicht über ausreichend Bargeld verfüge. Unter dem Vorwand Geld holen zu gehen, verließ der Mann das Taxi. Beim Verlassen zeigte er dem Taxifahrer den Mittelfinger und entfernte sich im Anschluss in Richtung des Wendehammers. Die Fahrt wurde durch den Mann auch im Anschluss nicht bezahlt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - 175 - 180 cm groß - Schmale Statur - Dreitagebart - Schmales Gesicht - Kurze Haare - Weiße Kappe - Helle Jeanshose - Lange beigefarbene Jacke - Alter ca. 30 Jahre

Hinweise bitte an die Polizei Boppard (Tel.: 06742 809-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742 8090

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell