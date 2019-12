Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Unbekannte bemalen Fahrstuhltüre- Polizei sucht Zeugen

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag, den 12.12.2019 auf Freitag, den 13.12.2019 kam es in einer Bankfiliale in der Scheuerlenstraße in Titisee-Neustadt zu einer Sachbeschädigung. Hierbei malten bislang unbekannte Täter auf die Innenseite der dortigen Fahrstuhltüre einen sogenannten "Tag" bzw. Schriftzug. Die Aufschrift muss nun mit entsprechenden Aufwand entfernt werden.

Personen, welche sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 9336-0, zu melden. kf

