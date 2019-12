Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbrüche in Schule und Wohnhäuser

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende, 13.-15.12.2019, kam es in Lörrach zu drei Einbrüchen. Betroffen waren eine Schule und zwei Wohnhäuser. In die Schule in der Wintersbuckstraße drangen Unbekannte vermutlich in der Nacht zum Samstag ein. Das Rektorat wurde durchwühlt. Ob etwas fehlt, steht noch nicht fest. Am Samstag wurde in zwei Häuser in Tüllingen eingebrochen. In einem Fall nahmen der oder die Täter Schmuck und wertvolle Uhren mit, im anderen Fall noch Münzen und Bargeld. Beide Häuser liegen in der Tüllinger Straße. Die Tatzeit lag zwischen 14:30 Uhr und Mitternacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lörrach, Tel. 07621 176-0, entgegen.

