Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gebäude- und Fahrzeugbrand, hoher Sachschaden

Stuttgart-Nord (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagmorgen (21.12.2019) an einem an der Robert-Mayer-Straße abgestellten Fahrzeug ein Brand aus. Ein Anwohner bemerkte den Brand und verständigte um 06.13 Uhr die Rettungskräfte. Bei deren Eintreffen stand der Opel Meriva in Vollbrand, Personen waren nicht im Fahrzeug. Das Fahrzeug brannte komplett aus, der Sachschaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro. Um 06.22 Uhr meldete ein Anwohner einen Brand bei einem am Viergiebelweg gelegenen zweigeschossigen Einfamilienhaus und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Dachstuhl lichterloh, Personen waren zu der Zeit nach bisherigen Erkenntnissen nicht im Gebäude. Die Lösch- und Sicherungsarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an, um 19.09 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Da das Gebäude akut einsturzgefährdet ist, werden vom Technischen Hilfswerk Maßnahmen zur Sicherung des Hauses getroffen. Es kann bis auf weiteres nicht betreten werden, weshalb sich Ermittlungen schwierig gestalten und auch noch keine Aussage zur Brandursache gemacht werden. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge ist der Opel auf eine Bewohnerin des vom Feuer zerstörten Hauses zugelassen und war vor dem Haus abgestellt gewesen. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass vor Brandausbruch in das Haus eingebrochen worden war, unbekannte Täter die Fahrzeugschlüssel entwendeten und die beiden Brände in Zusammenhang stehen. Die Hausbewohner verweilen derzeit im Urlaub. Der Sachschaden dürfte immobilienbedingt sehr hoch sein. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzten.

