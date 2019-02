Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 23.02.2019 gegen 18:20 Uhr kam es in der Straße An der Priesterwiese, Pirmasens zu einer gefährlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung, sowie einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Ein 36-jähriger Mann aus Pirmasens trat die Tür zu der Wohnung einer 46-jährigen Frau aus Pirmasens ein. Zuvor zerschlug er in dem Treppenhaus des Anwesens eine Lampe. Durch die umherfliegenden Glassplitter wurde ein 33-jähriger Mann aus Pirmasens leicht verletzt. Einem 24-jährigen Mann aus Pirmasens schlug er in der Wohnung mit einer Eisenstange auf den linken Ober-arm, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Ein 26-jähriger Mann aus Pirmasens, welcher sich ebenfalls in der Wohnung befand zog hieraufhin eine Schreckschusswaffe und schoss auf den 36-jährigen Mann. Dieser erlitt hierdurch eine Augenreizung. Der 36-jährige Mann musste durch die Polizeibeamten letztlich in Gewahrsam genommen werden, da er nicht zu beruhigen war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,00 Promille.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell