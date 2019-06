POL-MA: Heidelberg: Kollision zweier Straßenbahnen - Hoher Sachschaden

Polizeipräsidium Mannheim

Beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen entstand gestern Abend in Heidelberg ein Sachschaden von rund 70.000 Euro. Personen wuden nicht verletzt. Gegen 19.10 Uhr befuhren die mit Fahrgästen besetzten Bahnen der Linie 26 die Bergheimer Str. in die entgegengesetzte Richtung. In Höhe des Betriebshofes fuhren diese aneinander vorbei, wobei die Bahn, welche in Richtung Czernyring unterwegs war, an einer falsch gestellten Weiche plötzlich nach links in Richtung Karl-Metz-Str. abbog. Hierbei kollidierte sie mit der Straßenbahn der Gegenrichtung im hinteren Bereich und hob diese aus den Gleisen. Warum die Weiche falsch geschaltet war, bedarf der weiteren Ermittlungen. Der Straßenbahnverkehr war bis etwa 19:45 Uhr in beide Richtungen im Bereich des Betriebshofs gesperrt.

