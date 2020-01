Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung aus dem Bereich Varel

Wilhelmshaven (ots)

Schäden durch Feuer-/Feuerwerkskörper

Gegen 03:00 Uhr am Neujahrsmorgen geriet in der Lange Str. in Bockhorn ein Müllbehälter eines Verbrauchermarktes in Brand und wurde hierbei beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel (04451/9230) oder der Polizeistation in Bockhorn in Verbindung zu setzen.

Gegen 01:40 Uhr geriet am Neujahrsmorgen in der Lindenstraße in Bockhorn eine Hecke auf ca. fünf Metern Länge durch unsachgemäße Verwendung von Silvesterfeuerwerk in Brand. Das Feuer musste von der freiwilligen Ortsfeuerwehr abgelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Silvesternacht wurde zudem ein Briefkasten in der Hilgenholter Straße in Bockhorn durch Knallkörper zerstört.

Gegen 05:20 Uhr warf ein Unbekannter einen entzündeten Knallkörper durch den Briefschlitz einer Hauseingangstür in der Mühlenstraße in Varel. In Folge der Detonation wurde ein Teppich im Haus beschädigt.

Auf einer privaten Silvesterfeier in Obenstrohe kam es gegen 04:00 Uhr zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen zwei Personen durch Faustschläge eines 30-jhr. verletzt wurden. Der erheblich alkoholisierte Mann warf zudem einen Stein durch die Terrassentür des Hauses. Er ließ sich auch von den hinzugerufenen Polizeibeamten nicht beruhigen und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Während der Maßnahmen beleidigte der Mann sämtliche Personen mehrfach. Nach einigen Stunden in der Gewahrsamszelle wurde der Mann entlassen. Nun erwarten ihn Strafverfahren wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigung und Beleidigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell