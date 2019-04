Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrskontrolle - fünf Fahrer unter Alkohol- oder Drogen unterwegs

Eschwege (ots)

Am gestrigen Morgen wurde durch Beamte der Polizeistation Eschwege auf der B 249 in Höhe der Straße "Stedigsrain" in Eschwege eine Verkehrskontrolle durchgeführt.

Zwischen 08:30 Uhr und 12:00 Uhr wurden dabei 38 Fahrzeuge und 87 Personen angehalten und kontrolliert. In diesem Zusammenhang wurden durch die kontrollierenden Beamten 17 Alkoholtest durchgeführt, wobei bei drei Fahrern ein positives Ergebnis festgestellt werden musste. Alle drei Fahrer lagen im Bereich zwischen 0,5 und 1,1 Promille, so dass ein Verfahren wegen folgenloser Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde. Neben einem Bußgeld wird zusätzlich auch die Führerscheinstelle entsprechend informiert. Bei weiteren acht Kraftfahrern bestand der Verdacht auf Drogenkonsum, der bei den durchgeführten Vortests in zwei Fällen auch positiv (1x Cannabis und 1x Amphetamine) verlief. Zusätzlich wird in diesen Fällen auch ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die betroffenen Fahrzeugführer sind aus dem Raum Eschwege, Meinhard und Wanfried.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

